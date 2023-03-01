«Сдвинь мангал»: в России вступили в силу изменения правил противопожарного режима

Вступили в силу изменения в Правила противопожарного режима в России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МЧС России, изменившиеся правила начали действовать с 1 марта текущего года. Сами изменения были утверждены в октябре 2022 года.

Так, теперь для повышения пожарной безопасности населенных пунктов и предотвращения перехода огня с природного ландшафта ширина минерализованных полос, отделяющих строения от леса или торфяника, увеличена до 1,4 метра.

Кроме того, упрощены требования противопожарной безопасности при сжигании мусора и приготовлении пищи на открытом огне на приусадебных участка. В частности, сжигать сухую траву на индивидуальных земельных участках можно будет на расстоянии не менее 15 метров от построек. В два раза можно сократить расстояние, если использовать для этого металлическую емкость. Бочка должна быть снабжена крышкой и не иметь прогаров. Мангалы должны быть расположены от дома на расстоянии, превышающем 5 метров.

Введен категоричный запрет на установку глухих решеток на окнах подвалов и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, и загромождение эвакуационных путей и выходов.

Также Правила противопожарного режима в РФ дополнены требованием об установке автономных дымовых пожарных извещателей в жилье многодетных семей и граждан, нуждающихся в социальной поддержке. «Это дает законные основания требовать от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации реализации региональных госпрограмм по оснащению такими приборами квартир и домов социально незащищенных граждан», – отметили представители ведомства.

А вот любителей бенгальских огней ждет весьма неприятное требование. Так, в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области отметили, что с 1 марта в любых зданиях и сооружениях, на кровлях, балконах и других выступающих частях фасадов будет запрещено использовать любую пиротехнику, даже простейшие бенгальские огни и хлопушки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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