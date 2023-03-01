В Магнитогорске на женщину с ребенком рухнула ледяная глыба

В Магнитогорске снежная куча свалилась на женщину с полуторогодовалым ребенком.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска проводит проверку по информации о получении полуторогодовалым малышом телесных повреждений в результате схода снега.

"️Установлено, что 27 февраля на женщину и ее ребенка, находившегося на руках у матери, упал снег с наледью с козырька балкона 4 этажа многоквартирного дома по улице Октябрьской», – рассказали в прокуратуре.

️В результате малыш получил травму головы и госпитализирован в больницу.

"️Прокуратурой будет проверено исполнение законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома, – заявили представители ведомства. – По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования».

️Кроме того, прокуратурой поставлен на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом СУ СК России по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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