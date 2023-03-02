На М-5 в Челябинской области движение автотранспорта ограничили до середины дня

Большегрузам и автобусам все еще запрещено выезжать на южноуральский участок автодороги М-5.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, осадки в виде снега не покидают горнозаводскую зону, а на юге области сохраняется ветреная погода.

В связи с этим на федеральной трассе М-5 (от границы с Республикой Башкортостан до развязки на Чебаркуль) действует временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси и грузовых транспортных средств до 14:00 четверга, 2 марта.

Отметим, что запрет был введен вечером среды, 1 марта. С 20:00 до 8:00 четверга дорожники рассчитывали подготовить трассу, очистив от выпавшего днем и ночью снега. Но утром ограничение продлили.

На региональных дорогах области работает 215 единиц техники, в некоторых районах на юге области есть небольшие затруднения в движении.

Телефон диспетчерской Миндортранса +7(351)237-88-92, +7902-868-50-81 (Вайбер).

Телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8(351)266-65-63.

Челябинск, Виктор Елисеев

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