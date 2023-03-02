Ищут коммунальщиков: в Магнитке после падения глыбы льда на мать с ребенком возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту получения травм полуторагодовалым мальчиком при падении льда.

Напомним, инцидент произошел днем 27 февраля у дома по улице Октябрьской в Магнитогорске. На женщину с ребенком с козырька здания рухнула глыба льда и снега. Полуторагодовалый мальчик, находившийся на руках у матери, получил телесные повреждения. Малыша с травмой головы доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. В ходе расследования уголовного дела будут установлены виновные должностные лица коммунальной организации, ответственные за обеспечение своевременной уборки снега», – рассказали представители силового ведомства.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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