Челябинцам придется смириться с самокатами на тротуарах

С 1 марта в России вступили в силу новые правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ): электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие СИМ получили статус транспортных средств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», теперь ездить в городе на СИМ можно со скоростью не более 25 км/ч, а в жилых, велосипедных зонах и во дворах – не более 20 км/ч.

Ездить можно по велодорожкам или велополосам, а при их отсутствии – по тротуарам и пешеходным дорожкам, но только если масса СИМ не превышает 35 кг. При этом приоритет на тротуарах и пешеходных дорожках отдается пешеходам.

Допускается проезд по правому краю проезжей части на дорогах, где разрешено движение велосипедистов и скорость ограничена до 60км/ч. В этом случае водитель СИМ должно быть старше 14 лет.

Пешеходные переходы водители СИМ должны только пешком.

Запрещена езда на одном самокате вдвоем и езда в состоянии алкогольного опьянения.

Следить за соблюдением правил ПДД РФ будут сотрудники патрульных служб Госавтоинспекции. Они получили право останавливать водителей СИМ, в случае нарушения указанных правил пользователю будет выписан штраф.

Напомним, в Челябинске СИМ стали массовым явлением в 2021 году, когда в городе появился каршеринг самокатов. Многим горожанам это сразу не понравилось – они начали требовать, чтобы самокатчикам запретили ездить по тротуарам, а еще лучше – вообще убрать из города самокаты. Для убедительности приводили в пример несколько происшествий с СИМ. В 2022 число подобных ЧП увеличилось, и возмущение горожан вспыхнуло с новой силой. Больше всего челябинцев возмущают подростки, гонящие «с бешенной скоростью» и нарушающие все возможные правила.

Теперь горожанам придется мириться с самокатчиками на тротуарах, а вот станут ли пользователи СИМ соблюдать ПДД – зависит от ГИБДД.

Челябинск, Софья Артемьева

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