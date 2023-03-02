В Златоусте школьник упал в колодец. СКР начал проверку

В Челябинской области выясняют обстоятельства падения ребенка в канализационный колодец.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в социальных сетях опубликована информация о том, что 28 февраля текущего года около одного из домов по улице Машиностроителей в Златоусте в канализационный колодец упал 9-летний мальчик, получив при этом ушибы.

По данному факту проводится доследственная проверка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, балансовая принадлежность колодца и ответственные за обеспечение безопасной эксплуатации объекта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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