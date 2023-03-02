Ограничения на южноуральском участке М-5 продлили до вечера

Большегрузам и автобусам запрещено выезжать на южноуральский участок автодороги М-5 до 20:00.

Как сообщал ранее «Новый День», осадки в виде снега не покидают горнозаводскую зону, а на юге области сохраняется ветреная погода.

В связи с этим на федеральной трассе М-5 (от границы с Республикой Башкортостан до развязки на Чебаркуль) действует временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси и грузовых транспортных средств.

Введено оно было вечером среды, 1 марта. Предполагалось, что снимут ограничение сегодня, 2 марта, в 8:00. Однако утром было решено продлить его до 14:00. Теперь в Упрдор «Южный Урал» сообщили о продлении ограничительных мероприятий до 20:00 четверга, 2 марта.

Телефон диспетчерской миндортранса региона +7(351)237-88-92, +7902-868-50-81 (Вайбер).

Телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8(351)266-65-63.

Челябинск, Виктор Елисеев

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