В Челябинске начали проверку после госпитализации детей с детского праздника

Челябинские следователи проверяют работу водного комплекса, после посещения которого дети оказались в больнице.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, начата проверка информации об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, ранее стало известно о госпитализации троих детей после детского праздника в водно-развлекательном комплексе на северо-западе областного центра.

Челябинцы решили широко отметить день рождения годовалой дочери. Сняли зал в сауне, расположенной на территории Курчатовского района. Всего на торжество пригласили 10 детей и 10 взрослых. Но праздник не задался.

ПО словам родителей, дети сразу кинулись в бассейн, а через полтора часа у всех началась рвота, зуд, у детей были красные глаза, а у взрослых головные боли.

В результате двух мальчиков 6 и 7 лет и 13-летнюю девочку госпитализировали в местные больницы. Остальные семеро детей, у которых наблюдались лишь легкие признаки отравления, лечатся дома. Родители не исключают, что в воде могла быть превышена концентрация хлорки.

«В региональных СМИ размещена информация о том, что после посещения банного комплекса с бассейном в Курчатовском районе областного центра в лечебное учреждение обратились родители трех несовершеннолетних детей, у которых образовались покраснения кожных покровов и слизистой оболочки глаз. В настоящее время под наблюдением врачей находится 6-летний мальчик, остальным детям предписано лечение в домашних условиях, – рассказали в региональном следственном управлении. – По данному факту проводится доследственная проверка».

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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