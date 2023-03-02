Пятеро южноуральцев предстанут перед судом за кражу почти 200 свиней у «Арианта»

В Увельском районе направили в суд уголовное дело о хищении имущества свиноводческого комплекса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Увельского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 5 жителей Еманжелинского и Увельского районов, обвиняемых в краже и покушении на кражу, совершенных организованной группой.

По версии следствия, с января по июнь 2022 года южноуральцы вывезли с территории агрофирмы «Ариант» 188 свиней и 200 килограммов корма для животных, причинив компании ущерб на общую сумму свыше 836 тысяч рублей. Некоторые из соучастников работали на агрокомплексе.

В ходе расследования уголовного дела молодчики вернули большую часть похищенного (на сумму свыше 550 тысяч рублей).

Уголовное дело направлено в Увельский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее двое участников преступной группы, с которыми заключены досудебные соглашения, осуждены к условным срокам наказания за хищение около 300 свиней, 800 килограммов корма стоимостью свыше 1,3 миллиона рублей и покушение на хищение 67 свиней и 810 килограммов корма.

Челябинск, Виктор Елисеев

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