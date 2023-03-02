Два автобуса столкнулись на остановке в Челябинске

В Ленинском районе Челябинска столкнулись два автобуса.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 2 марта, утром на остановке «Улица Барбюса».
Автомобиль ПАЗ, следующий по маршруту №92, остановился для высадки и посадки пассажиров, когда его «догнал» автобус маршрута №483.
По информации ГИБДД Челябинска, инцидент произошел около 8:30. Возможной причиной могло стать то, что водитель автобуса №483 не выдержал безопасное расстояние. В итоге гигантская машина врезалась в заднюю часть ПАЗа, разбив стекло. К счастью, несмотря на утренний «час пик» и переполненность маршрутки, никто не пострадал.
Отметим, что оба маршрута на значительном отрезке (от остановки «Улица Чистопольская» до Алого поля) полностью дублируют друг друга.
Челябинск, Виктор Елисеев
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