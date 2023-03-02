Суд взыскал с челябинской гимназии 80 тысяч рублей за сотрясение, полученное учеником

Гимназия в Челябинске должна выплатить 80 тысяч рублей ученику, получившему сотрясение во время перемены.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Курчатовский районный суд Челябинска частично удовлетворил иск родителей школьника, требовавших взыскать компенсацию с руководства образовательного учреждения за травму, полученную их сыном.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Во время перемены один ученик шестого класса начал бегать и налетел на другого. Чуть позднее выяснилось, что шестиклассник получил сотрясение головного мозга.

Оказалось, что к другому участнику происшествия у одноклассников и их родителей давно уже копятся претензии. Его характеризовали как «трудного подростка», рассказывали о его конфликтности и хамстве. Правда, мать школьника придерживалась другой точки зрения, заявляя, что это ее сына подвергают прессингу одноклассники.

После октябрьского происшествия и госпитализации сына с сотрясением родители школьника подали в суд на гимназию, потребовав полмиллиона рублей в качестве материальной и моральной компенсации.

Суд иск удовлетворил частично, обязав администрацию образовательного учреждения выплатить 80 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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