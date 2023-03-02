Власти нашли подрядчика для оформления новых-старых границ Челябинского бора

Минэкологии Челябинской области сделало заключительный шаг к оформлению победы городских экоактивистов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 2 марта, министерство экологии Челябинской области определилось с победителем электронного аукциона на выполнение работ по подготовке документов для внесения сведений об изменении границ памятника природы «Челябинский бор» в Единый государственный реестр недвижимости. Это должно стать точкой в долгой борьбе горожан за возврат в состав ООПТ участка, исключенного ради строительства медицинского корпуса.

Торги с начальной ценой контракта 176,7 тысячи рублей были объявлены 21 февраля. На участие в аукционе было подано 7 заявок. Три участника выразили готовность выполнить работы за обозначенную минэкологии сумму, еще два снизили цену до 148 тысяч и 100 тысяч соответственно. Но победу одержала компания, снизившая стоимость почти вдесятеро – до 18,7 тысячи рублей. Это оказалось на 900 рублей дешевле предложения еще одного конкурента.

Согласно конкурсной документации, до 1 июня текущего года подрядчик должен представить схему границ Челябинского бора, планы расположения памятника природы с обозначением всех земельных участков, находящихся в пользовании на территории памятника природы, текстовое описание местоположения границ ООПТ, каталог координат характерных точек границ и ряд других документов.

После этого документы подадут для внесения изменений в Росреестр с учетом возврата в состав бора участка, исключенного в 2019 году ради строительства здания нового корпуса Челябинской областной детской клинической больницы.

Напомним, судебные тяжбы вокруг городского леса продолжались полтора года. Власти не оставляли намерений разместить на территории памятника природы новый корпус детской больницы. Специально для этого из состава ООПТ был исключен участок площадью 5 гектаров. А, якобы, в качестве компенсации в состав памятника природы включили урочище Монахи и прилегающую к нему территорию общей площадью более 50 гектаров.

Однако действия городских и областных властей вызвали резкие протесты экоактивистов, выступивших против стройки в городском бору. Челябинцы настаивали на строительстве цельного больничного комплекса в другом районе областного центра.

Противники строительства дошли до второго апелляционного суда в Санкт-Петербурге, отменившего постановление Законодательного собрания Челябинской области об изменении границ ООПТ. Это решение парламентарии оспорили в седьмом кассационном суде общей юрисдикции в Челябинске, вставшем на их сторону. Дело было направлено на повторное рассмотрение второго апелляционного суда.

Так как предыдущий запрет был отменен, постановление ЗСЧО вновь вступило в действие, и формально строительство на спорном участке оказалось разрешено. Чем и воспользовались областные власти, объявив в декабре минувшего года о наборе заявок для участия в конкурсе на разработку проекта хирургического корпуса детской областной клинической больницы. Согласно конкурсной документации, срок исполнения контракта – четвертый квартал 2021 года. Начальная (максимальная) цена контракта – 40 миллионов рублей.

При этом чиновники откровенно заявляли, что альтернативные варианты под строительство рассматривать не намерены.

Однако планы пришлось изменить: в январе второй апелляционный суд удовлетворил ходатайство экоактивистов и приостановил решение законодательного собрания в части участка для стройки до рассмотрения спора.

В феврале 2021 года апелляция вновь признала незаконным постановление ЗСЧО. Это решение власти вновь оспорили в Седьмом кассационном суде. И в мае на очередном судебном заседании представители Заксобрания сделали «ход конем»: ходатайствовали об отмене решения апелляционного суда Челябинской области и возврате дела на рассмотрение первой инстанции в связи со вновь открывшимися обстоятельствами. Суд ходатайство удовлетворил.

Вслед за отменой постановления суда первой инстанции автоматически потеряли силу и все последовавшие за ним решения, в том числе все постановления Второго апелляционного суда Санкт-Петербурга о наложении обеспечительных мер.

Таким образом, постановление южноуральского парламента об изменении границ бора снова вступило в силу, и проектные работы оказалось возможным возобновить.

Параллельно областные чиновники решили заручиться поддержкой в Москве и обратились в федеральное Минприроды с просьбой согласовать изменения границ бора. Но ведомство отказалось это делать, сославшись на отсутствие полномочий по регулированию деятельности особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Тогда свой шаг сделали экоактивисты, предложив южноуральцам присоединиться к иску в защиту городского бора. К началу судебного рассмотрения иск стал коллективным: к нему присоединились 253 человека.

7 октября 2021 года Челябинский областной суд иск удовлетворил, оставив в силе часть постановления о присоединении к территории ООПТ урочища Монахи и поймы реки Миасс общей площадью более 50 гектаров. После этого областные власти заявили, что новый хирургический корпус детской больницы построят на территории Медгородка.

В течение времени, установленного для обжалования постановления суда, чиновники этого не сделали, и в ноябре 2021 года оно вступило в силу.

Логичным развитием ситуации должно было стать снятие с кадастрового учета спорного участка и принятие его в состав ООПТ «Челябинский городской бор». Однако долгое время чиновники никаких видимых действий для этого не предпринимали. И лишь почти полтора года спустя решили окончательно оформить возвращение исключенного участка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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