«Металлург» уступил «Автомобилисту» в первом матче серии плей-офф

Магнитогорский «Металлург» проиграл в Екатеринбурге «Автомобилисту» – 2:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый период встречи в Екатеринбурге прошел при относительном равенстве команд. Лишь на 18-й минуте встречи Артем Минулин открыл счет – 1:0 в пользу хозяев. Однако за полминуты до перерыва Георгий Белоусов восстановил равновесие – 1:1.

На 27-й минуте матча екатеринбуржцы вновь вырвались вперед после удара Ника Эберта, получившего пас в результате розыгрыша Кертиса Валка и Алексея Макеева – 2:1 в пользу «Автомобилиста». Но на 50-й минуте встречи Николай Голдобин с передач Брендана Лайпсика и Филиппа Майе уравнивает счет – 2:2.

Третья двадцатиминутка осталась за хозяевами. Сначала Кертис Валк вывел «Автомобилист вперед». А на 59-й минуте Сергей Широков поставил победную точку – 4:2 в пользу екатеринбуржцев, и счет в серии 1:0.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»