3 марта ожидаются следующие события – Челябинск

03.03.2023, четверг
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12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная возможностям использования Пушкинской карты в образовательных учреждениях, с участием представителей Челябинского государственного промышленно-гуманитарного колледжа им. А.В. Яковлева (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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13:00 Челябинск – Встреча представителей творческой общественности, создававших и развивавших фотографическое и культурное пространство Челябинской области, посвященная 40-летию творческого объединения «Каменный пояс» (Дом общественного собрания, ул. Труда, 98)
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14:00 Челябинск – Продолжение X Международного театрального фестиваля – лаборатории спектаклей малых форм «ЧЕЛОВЕК ТЕАТРА» (Новый художественный театр, пр. Ленина, 19)
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15:30 Челябинск – Открытие юбилейной фотовыставки «Мгновения истории»: лучшие фото за сорокалетнюю историю фотоклуба «Каменный пояс» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, фойе восточной башни, второй этаж)
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16:00 Челябинск – Открытие итоговой выставки одноименного конкурса среди участников фотоклуба «Каменный пояс» «Фотограф года – 2022». На церемонии открытия подведут итоги и наградят победителей (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, вход со стороны набережной в восточную башню музея)
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16:00 Челябинск – Лекция геолога, автора Коалиции Росгео Аркадия Шохина о вулканах Аркаима (Центр историко-культурного наследия, ул. Коммуны, 69, выставочный зал). Прямая трансляция – в сообществе музея-заповедника «Аркаим»
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