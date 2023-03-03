3 марта ожидаются следующие события – Челябинск

16:00 Челябинск – Открытие итоговой выставки одноименного конкурса среди участников фотоклуба «Каменный пояс» «Фотограф года – 2022». На церемонии открытия подведут итоги и наградят победителей (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, вход со стороны набережной в восточную башню музея)