В Челябинской области снова ограничили движение по М-5

На южноуральском участке трассы М-5 «Урал» вновь введены ограничения движения транспорта в сторону Башкирии.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ «Упрдор Южный Урал», с 9:00 пятницы, 3 марта, вводится временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси на участке автодороги М-5 «Урал» от границы с Республикой Башкортостан (1549 км) до поворота на Усть-Катав (1621 км), для грузового транспорта – от границы с Республикой Башкортостан (1549 км) до развязки на Чебаркуль (1796 км).
Причина – неблагоприятные погодные условия (сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости).
Ориентировочное время окончания ограничения движения 16:00.
Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).
Челябинск, Виктор Елисеев
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