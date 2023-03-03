Большинство южноуральских отелей гарантирует клиентам минимум комфорта

Челябинские отельеры отличаются аппетитами несоразмерными с качеством и количеством оказываемых услуг.

Как сообщили РИА «Новый День» в контрольно-счетной палате региона, среди крупных городов УрФО именно южноуральская столица предлагает самые вариативные услуги с широким диапазоном цен и категорий гостиничного фонда.

Действительно, в Челябинске есть все категории гостиницы – от 1 звезда (таких больше нет ни в одном центре субъектов УрФО) до 5 звезд (аналогичные есть еще только в Екатеринбурге).

Напомним, обязательная система классификации средств размещения действует в России с 2018 года, а с 2022 не прошедшим классификацию работать запрещено.

Пять звезд, или высшая категория предусматривает площадь стандартного двухместного номера не менее 16 квадратных метров. В отеле должна быть разнообразная кухня с несколькими ресторанами, на территории – бары и магазины, салоны красоты, спортивно-оздоровительные центры, бассейны, конференц-залы. Обязательны ежедневная уборка и смена белья, оказываются услуги по уходу за одеждой. Еще один обязательный пункт – парковка.

В Челябинске всего один отель подобной категории, стоимость номера в нем колеблется от 7,3 тысячи до 55 тысяч в сутки. В Екатеринбурге разброс цен в пятизвездочных отеля больше: от 7,5 до 155 тысяч.

«Другие столицы субъектов УрФО не располагают гостиницами 5*, – отмечают в КСП. – Это связано с тем, что для получения заветной «звездочки» каждый гостиничный номер должен иметь компьютер с интернетом (по просьбе постояльца). Вместе с тем, в указанных городах наиболее развит деловой туризм, и гости, как правило, имеют личные гаджеты. Как следствие, 5*– услуги не пользуются спросом».

Отличается Челябинск и наличием отелей с 1 звездой. Гостиницы такой категории обязаны предоставить постояльцам кровать, стол, два полотенца, мыло, шкаф или вешалку. Белье меняют раз в неделю, санузел – на этаже. В номер могут подселить незнакомого человека. И вот за такие «удобства»

В Челябинске не стесняются просить до 4 тысяч рублей в сутки. Отметим, что стоимость проживания в гостинцах категории 2* гораздо ниже. А в других городах УрФО однозвездочных отелей нет вообще – там активно развиваются такие направления как хостелы и апартаменты.

В Челябинске это тоже есть, причем хостелы, как оказалось, самые дорогие в УрФО: за ночь здесь просят до 3000 рублей, а в Екатеринбурге – до 2600, Тюмени – до 1900, Ханты-Мансийске – до 2700, Салехарде – 2500.

Добавим, что на сегодняшний день в федеральный перечень туристических объектов включено 230 отелей, расположенных в Челябинской области. Из них один пятизвездочный и около трех десятков четырехзвездочных. А большинство относится к категории «без звезд», то есть гарантирует клиенту минимум комфорта.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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