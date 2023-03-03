Экс-замначальника полиции Магнитогорска отделался условным сроком за мошенничество

В Магнитогорске вынесли приговор бывшему высокопоставленному полицейскому.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, бывший заместитель начальника УМВД по Магнитогорску признан виновным в мошенничестве.

Следствием и судом установлено, что полицейский получил от предпринимателя более 400 тысяч рублей, обещая помочь в прекращении уголовного преследования, а также обеспечить общее покровительство и не проводить проверочные мероприятия в отношении бизнесмена в будущем. При этом занимаемая должность не давала ему возможности повлиять на эти вопросы. В ходе расследования уголовного дела магнитогорец полностью признал вину в совершенном преступлении и вернул деньги коммерсанту.

Суд приговорил бывшего высокопоставленного полицейского к 2,5 годам лишения свободы условно и штрафу.

Такое решение не устроило следователей, и они обратились в прокуратуру с ходатайством об обжаловании приговора с учетом занимаемого служебного положения осужденного, причинения ущерба интересам государства и общественной опасности совершенного преступления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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