В Миассе не смогли назначить исполняющего обязанности мэра

В Миассе не смогли назначить исполняющего обязанности главы города.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня Городской совет принял отставку мэра Григория Тонких, но назначить нового управляющего пока не смогли.

Депутаты Горсовета выдвинули несколько кандидатур: председателя Собрания депутатов Дмитрия Проскурина, вице-спикер Сергея Сесюнина, депутата Владимира Мурашкина. Последний взял самоотвод. Между двумя первыми выбрать не смогли.

Поэтому вопрос отложили до понедельника.

Миасс, Ольга Арсентьева

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