«Цифры могут увеличиться»: изменение расчета платы за общедомовые нужды ударит по карману россиян

Переход к новым принципам расчета платы за общедомовые нужды может обернуться очередным повышением квартплаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вступившие в силу 1 марта текущего года изменения правил начисления платы за общедомовые нужды вряд ли обрадуют рядовых жильцов многоквартирных домов. Так считают эксперты.

Напомним, одна из новелл предполагает установление приоритета аналогового метода при определении нормативов расхода коммунальных услуг (водо- и электроснабжения, водоотведения, отопления и проч.) для общедомовых нужд. Это значит, что за основу будут брать показания счетчиков общедомовых нужд в домах с аналогичными конструктивными особенностями и в аналогичных климатических зонах. Изменение коснется зданий, где не установлены общедомовые приборы учета коммунальных ресурсов.

Ряд экспертов считают, что в этом принципе кроется опасность повышения платы за ОДН, так как коммунальщики будут ориентироваться на наиболее проблемные дома, максимально расходующие ресурсы. Впрочем, другие уверены, что если рост и будет, то незначительным. «Цифры в квитанциях могут немного увеличиться, поскольку прежние нормативы часто не соответствовали реальности, но это не будет резкий рост», – цитирует «Парламентская газета» главу «Национального жилищного конгресса» Татьяну Вепрецкую.

К тому же одномоментного роста не будет точно, отмечают в Общественной палате РФ. Ведь нормативы устанавливаются регионами на три года, и до истечения срока ничего не изменится.

Другая новелла касается собственников помещений в домах, где общие счетчики установлены. С 1 марта плата за ОДН будет взиматься в них в полном объеме: общая сумма будет делиться между плательщиками в зависимости от площади, которой они владеют. И это изменение несет значительный конфликтный потенциал.

«Управляющим компаниям разрешили расписывать между жильцами общедомовые нужды независимо от лимитов и целей, – цитирует 74.ru председателя Союза жилищных организаций Москвы Константина Крохина. – Но у жильцов нет контроля, доступа к этим приборам, они не могут влиять на объем потребления – например, указывать управляющим компаниям, зачем они поливают двор или поставляют электроэнергию фитнес-центрам, салонам красоты, магазинам, которые есть в доме. Раньше все это лимитировалось, а теперь полностью возлагается на жильцов».

Конечно, обязанность по оплате ОДН лежит и на собственниках нежилых помещений. Но зачастую они находятся вне досягаемости управляющих компаний, и тем проще попытаться «вытрясти» чужие долги с жильцов. Кроме того, в том же Челябинске достаточно распространена практика, когда коммунальщики без разрешения собственников жилья пускают в подвалы и другие помещения, относящиеся к общедомовой собственности, арендаторов. А платить за использование ими коммунального ресурса приходится в итоге жильцам дома.

Челябинск, Виктор Елисеев

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