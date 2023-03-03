На вокзале Челябинска электровоз сошел с рельсов

В Челябинской области выясняются обстоятельства инцидента на железной дороге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального межрегионального управления СКР на транспорте, инцидент произошел в четверг, 2 марта, около 12:30 по московскому времени на станции «Челябинск-Главный».

Предварительной причиной схода электровоза следователи считают проезд на запрещающий сигнал светофора. Повреждены железнодорожные пути, пострадавших нет.

В настоящее время Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка, следователями устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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