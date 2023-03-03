Челябинцу, покалечившему мальчишку за попавший в авто мяч, вынесли приговор

Житель Челябинска осужден за избиение подростка, попавшего мячом по машине.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мировой судья судебного участка №4 Ленинского района Челябинска признал местного жителя виновным в причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека.

В суде установлено, что в ноябре 2021 года челябинец сидел в автомобиле «Subaru Forester», припаркованном вблизи жилых домов по Копейскому шоссе. В какой-то момент он услышал удар мячом о кузов машины. Выйдя, горожанин погнался за убегавшим 15-летним подростком. Догнав парня у детской площадки, он ударил его ногой, а затем нанес не менее десяти ударов руками по голов. В результате избиения у молодого человека оказался сломан палец.

Суд приговорил виновному к 1 году ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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