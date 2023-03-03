Фирму, сорвавшую благоустройство у челябинской «Юности», оштрафовали на 2,7 миллиона рублей

Подрядчика мэрии Челябинска оштрафовали на 2,7 миллиона рублей за неисполнение муниципального контракта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска завершило проверку исполнения законодательства о закупках.

Напомним, в конце декабря 2021 года городские власти представили масштабный план благоустройства территории у дворца спорта «Юность». Среди прочего планировалось установить амфитеатр на площадке, где до этого парковались автобусы, отправлявшиеся по междугородним рейсам. Начальную цену контракта установили на планке 3,98 миллиона рублей. В ходе торгов она снизилась до 2,7 миллиона рублей.

Победителем стало ООО «Лама», зарегистрированное в Перми. Работы должны были закончить в августе 2022 года, но этого не произошло. «В нарушение требований законодательства и условий контракта, обязательства в установленные сроки обществом не исполнены, амфитеатр не установлен, в связи с чем администрацией принято решение об отказе от исполнения муниципального контракта в одностороннем порядке», – рассказали в прокуратуре.

Власти обратились в Челябинское УФАС России с просьбой включить фирму в реестр недобросовестных поставщиков.

По результатам проверки прокурором района было возбуждено в отношении компании дело об административном правонарушении. Рассмотрев его, суд оштрафовал ООО «Лама» на 2,7 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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