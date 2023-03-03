Одиннадцать участников межрегиональной наркосети предстанут перед судом в Челябинске

В Челябинске предъявлено обвинение участникам межрегиональной наркосети.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на Южном Урале перед судом предстанут одиннадцать активных участников организованной группы, занимавшихся распространением наркотиков на территории различных регионов России.

Действия наркодилеров пресекли оперативники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России во взаимодействии с коллегами из УНК ГУ МВД России по Челябинской области. Нелегальную лабораторию по производству мефедрона полицейские выявили в Каслинском районе. Здесь же были задержаны первые фигуранты уголовного дела – 40-летний местный безработный, ранее судимый за причинение побоев, и 36-летний екатеринбуржец, также нигде не работающий.

Задержанные являлись «лаборантами» наркогруппы и по указанию куратора производили крупные партии наркотиков, которые впоследствии размещали в тайники для оптовых курьеров. Лабораторию организовали в одном из капитальных сооружений на территории частного домовладения, оборудованном автономной системой водоотведения и вентиляции. Необходимое оборудование и сырье для синтеза наркотика злоумышленники забирали по указанию куратора, выезжая по заданным координатам в другие регионы, в том числе Свердловскую и Московскую области. Связь между членами группы и дальнейший сбыт наркотических средств осуществлялся посредством сети Интернет.

В ходе проведенного обыска полицейские изъяли порядка 16 килограммов приготовленного наркотика, реактивы и сырье для его изготовления, лабораторная посуда и разнообразное оборудование, включая промышленный химический реактор. По оценкам экспертов, мощность лаборатории составляла от 50 до 100 килограммов наркозелья в месяц.

При проведении дальнейшей работы оперативниками на территории Московской, Астраханской, Новосибирской, Нижегородской, Свердловской и Челябинской областей были задержаны с поличным девять межрегиональных курьеров. В общей сложности у 11 участников организованной группы изъято около 70 килограммов мефедрона.

В рамках расследования уголовного дела фигурантам избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. За участие в незаконном обороте наркотиков в составе организованной группы законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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