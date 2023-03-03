Фейк о «бомбах» в купюрах добрался до Челябинска

Мэрия Челябинска опровергла слухи о взрывных устройствах в купюрах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пугающая информация о террористах, якобы разбрасывающих возле школ купюры с завернутыми в них взрывными устройствами, стала появляться в родительских чатах Челябинска. Вал однотипных объявлений с одним и тем же фото, на котором запечатлена 50-рублевая купюра с привязанным к ней механизмом, настолько захлестнул местные социальные сети, что мэрия была вынуждена выступить с опровержением.

«По родительским чатам «гуляет» информация, что возле школ и детских садов злоумышленники разбрасывают взрывные устройства, завернутые в пятидесяти- и сторублевые купюры, – рассказали в пресс-службе мэрии Челябинска. – Сохраняйте спокойствие! В правоохранительных органах сообщили – информация является фейком!"

Однако родителям все же следует провести профилактическую беседу с детьми о том, что поднимать на улице чужие вещи нельзя, отметили чиновники. И если ребенок обнаружил какой-то подозрительный предмет, о нем следует сообщить родителям или учителям.

Отметим, фейк о «бомбах» в денежных купюрах появился в России еще в феврале. Тогда эта информация распространялась в социальных сетях Крыма и других юго-западных регионов России. К концу этой недели фейк охватил едва ли не все регионы РФ, добравшись до Приморья. Причем теперь подобные объявления стали распространяться через родительские чаты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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