Женщина и ребенок погибли в горящей челябинской многоэтажке

В Челябинске во время пожара погибли женщина и школьница.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 3 марта, в многоквартирном жилом доме на проспекте Победы в областном центре.

«Сегодня вечером поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по проспекту Победы. По прибытии подразделений происходило горение вещей б/у в квартире на 8 этаже на площади 5 квадратных метров», – рассказали в экстренном ведомстве.

Во время тушения пожара в квартире были обнаружены два человека (женщина и девочка 12 лет). Их передали работникам скорой помощи. Однако спасти челябинок не удалось.

Самостоятельно эвакуировались 8 человек, еще 4 человека были эвакуированы сотрудниками МЧС при помощи спасательных комплектов.

Для установления причины ЧП направлена испытательная пожарная лаборатория.

Челябинск, Виктор Елисеев

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