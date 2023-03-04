На Урале жители многоэтажек не дают установить пандусы в подъездах инвалидов-колясочников

В Магнитогорске жители многоэтажки сорвали работы по установке пандуса к подъезду, в котором живет инвалид-колясочник. Скандал произошел в доме №194 на улице Карла Маркса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», десять лет назад из-за врачебной ошибки у Марины Морозовой отказали ноги. 4 года девушка вообще провела взаперти – не могла смириться с новой реальностью, не хотела показываться на улице в инвалидной коляске. Потом – с помощью родителей – стала «выходить в свет». Но очень редко. Во-первых, родители работают, во-вторых, спустить колясочника даже со второго этажа весьма непросто.

Сейчас Марине 31 год. В 2021 году семья добилась, чтобы в подъезде установили подъемник для инвалидной коляски. Соседи немного повозмущались из-за шума, который устройство издает во время использования, но быстро успокоились. А у молодой женщины появилась надежда, что она сможет самостоятельно выбираться на улицу.

С начала 2023 года Марина выходила из дома всего 4 раза, но власти, наконец, приняли решение оборудовать вход в подъезд пандусом. Установку начали в конце февраля. Но соседи возмутились и выгнали рабочих. Пришлось вызывать полицию.

Позицию противников пандуса озвучила одна из пенсионерок: «Это же неудобства такие, – цитирует пожилую соседку MGORSK.RU – Это же большие проблемы, а что хорошего? Там же будут уродовать это всё, убирать стену. А почему через балкон нельзя сделать? Она на втором этаже живет. Или в лифт заехала на коляске, спустили ее, посадили на машину и повезли за город».

«Думают, что ты инвалид, поэтому сиди не рыпайся, – прокомментировала ситуацию сама Марина. – Наверное, надо менять общество и показывать, что мы такие же люди. И вообще, это только в России люди с ограниченными возможностями, а во всём мире они с дополнительными потребностями. Моя жизнь не ограничена, ее ограничивают. Это нужно менять».

Отметим, что часть соседей поддержала установку пандуса, но противники победили. Пока. Дело в том, что все работы по монтажу конструкций проводятся за бюджетный счет, без привлечения средств собственников жилья, поэтому согласовывать с ними установку пандусов не требуется.

В мэрии подчеркивают, что монтаж конструкций идет в рамках государственной программы «Доступная среда», но не уточняют, когда к подъезду Марины все же сделают пандус.

Случай в доме №194 на улице Карла Маркса не единичный – аналогичные скандалы вокруг пандусов разгорелись еще в 3 домах Магнитогорска: №152 на улице Ленина, №176 на улице Советской и №6 на улице Жукова. Жильцы последнего требуют вернуть входную группу подъезда в прежнее состояние.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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