«Металлург» сравнивает счет в 1/8 Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» обыграл в Екатеринбурге «Автомобилист» – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», встречу команды начали на равных, и безголевое противостояние продолжалось почти три четверти первого периода. Но на 14-й минуте встречи гости открывают счет: Егор Яковлев бросает от синей линии, а Никита Коростелев вовремя подставляет клюшку – 1:0 в пользу «Металлурга». С этим счетом клубы уходят на перерыв.

Статистика подтверждают остроту поединка: команды почти в равной мере выигрывают вбрасывания, по количеству бросков «Автомобилист» минимально опережает магнитогорцев (22 против 20), а те, в свою очередь, немного ведут по числу бросков в створ (13 против 12).

Во втором периоде «металлурги» продолжают давить, и вновь добиваются успеха. На 29-й минуте матча Брендан Лайпсик врывается в зону хозяев и ударом с кисти увеличивает отрыв «Магнитки» – 2:0.

Но не зря «Автомобилист» закончил регулярный чемпионат на строчку выше южноуральцев, и расслабиться гостям екатеринбуржцы не дают. Две с половиной минуты спустя Брукс Мэйсек сокращает отрыв – 1:2. Статистика подтверждает равенство сил: одинаковое количество бросков в обеих сторон, при минимальном (в одну шайбу) преимуществе магнитогорцев по броскам в створ ворот.

В третьем периоде хозяева бросаются отыгрываться. «Автомобилист» явно господствует на площадке, это подтверждает и послематчевая статистика: 30 бросков екатеринбуржцев против 22 «Магнитки», из них в створ 13 против 7. Но результат это принесло лишь в конце третьего периода, когда «Авто» снял вратаря в пользу шестого полевого игрока. Это решение себя оправдало: за 2 минуты и 2 секунды до сирены Брукс Мэйсек оформляет дубль и сравнивает счет, переведя игру в овертайм – 2:2.

Первый дополнительный период сильнейшего не выявил. Во втором все решил бросок капитана «Металлурга» Егора Яковлева – 3:2 в пользу магнитогорцев. «Металлург» сравнивает счет в серии одной восьмой Кубка Гагарина – 1:1. Следующие два матча пройдут в Магнитогорске 6 и 8 марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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