Южноуралец сбил детей в Башкирии

Житель Челябинской области сбил трех пешеходов на территории соседнего региона. ДТП произошло в Башкирии.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД республики, вечером 4 марта в селе Мерясово (Баймакский район) на улице Ирандык Volkswagen Polo сбил женщину с двумя детьми. Женщина и 10-летний ребенок получили телесные повреждения.

Водитель оказался жителем Челябинской области. Он был пьян: тест во время медосвидетельствования показал содержание алкоголя в выдыхаемом им воздухе 0,751 мг на литр, что почти в 5 раз превышает допустимый показатель (0,16 мг/л).

Челябинск, Павел Зварзин

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