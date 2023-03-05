Уральские «самоцветы»: в Челябинске вывели новые сорта картофеля

Челябинские селекционеры вывели новые сорта картофеля. Свои достижения они продемонстрировали в Южно-Уральском НИИ садоводства и картофелеводства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», селекцией картофеля на Южном Урале занялись в 1946 году. За последующие 70 лет было получено около 40 новых сортов. Но в последние годы работа замедлилась, а семенной материал сельхозпредприятия и фермеры получали, в основном из Германии и Нидерландов.

Однако в условиях санкций объем поставок резко сократился, поэтому ученые снова занялись разработкой новых сортов.

По словам главного научного сотрудника ЮУНИИСК, доктора сельскохозяйственных наук Александра Васильева, в 2021 – 2022 годах в институте вывели два новых сорта – «Каштак» и «Амулет». Они отличаются высокой урожайностью – до 70 тонн с гектара, устойчивостью к вредителям и болезням растений, хорошо переносят перепады температур.

«Амулет» уже внесен в реестр селекционных достижений, «Каштак» еще проходит испытания.

«Недавно мы передали на испытания свою последнюю новинку – сорт картофеля «Сапфир», – цитирует Васильева «Южноуральская панорама». – Главная особенность «Сапфира» – фиолетовый цвет мякоти. Он подолгу хранится, обладает очень ценными антиоксидантными свойствами. Эти клубни не содержат канцерогенов и даже, по мнению экспертов, могут служить для профилактики онкологических заболеваний. В числе плюсов этого сорта, наряду со стойкостью к холодам и вредителям полей, то, что у него высокая урожайность (в среднем 55 тонн с гектара) и отменный вкус».

Челябинск, Павел Зварзин

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