Не экономим: каждый пятый госконтракт в Челябинской области заключается без проведения торгов

Каждый пятый госконтракт в Челябинской области в 2022 заключался без проведения торгов, а половина объявленных конкурсов не состоялась.

Как сообщили РИА «Новый День» в Контрольно-счетной палате региона, в минувшем году заключено более 61,5 тысячи контрактов на общую сумму 119,5 млрд рублей. Каждый пятый контракт заключался с единственным поставщиком, то есть без проведения торгов.

В ведомстве отмечают, что экономия бюджетных средств по результатам проводимых закупок ежегодно снижается: если в 2020 году этот показатель составлял 7,7%, в 2021 – 6,7%, то в 2022 – 6,5%.

«Снижение экономии на торгах во многом обусловлено высокой долей несостоявшихся процедур (53%), вызванных в первую очередь ограничением импорта, и как следствием ростом цен на товары», – пояснили в КСП.

Среди выявленных нарушений чаще всего встречались нарушения при обосновании начальной (максимальной) цены контракта ( выявлено 159 фактов на общую сумму более 73 млн рублей); приемка и оплата по контракту в случае несоответствия результатов техзаданию (152 факта на суму свыше 62 млн); нарушения условий исполнения контрактов, в том числе срыв сроков со стороны подрядчика и несвоевременные расчеты со стороны заказчика (102 факта на суму более 70 млн рублей).

В целом в 2022 году в сфере госзакупок КСП выявила 1 тысячу 194 нарушения на общую суму 223 млн рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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