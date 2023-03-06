На трассе М5 «Урал» опять ограничили движение автотранспорта

На трассе М5 «Урал» (Москва – Челябинск) снова ввели ограничения на движение автотранспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФКУ Упрдор «Южный Урал», на трассе наблюдаются сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости. В связи с неблагоприятными погодными условиями введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта на участке автодороги М-5 «Урал» от границы с Республикой Башкортостан до развязки на Чебаркуль.

Ориентировочное время снятия ограничения 12:00 6 марта.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8-351-266-65-63.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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