В Челябинске жестоко избили адвоката, подавшего иск к депутату ЗСЧО

В Челябинске жестоко избили адвоката Николая Кошмана.

«Напали у подъезда. Избили, – рассказал пострадавший. – Сломана рука, челюсть. Я в больнице». Адвокат обратился в полицию.

Как уже сообщал «Новый День», Кошман обратился в суд с требованием лишить мандата депутата областного Законодательного собрания Алексея Денисенко. Основание – сокрытие иностранных активов супруги. Как выяснилось Милена Денисенко (в девичестве Кичеджи) уже лет 10 владеет долей в компании, зарегистрированной в Чехии, но в декларациях Денисенко за 2020 и 2021 года это не упоминается.

В ЗСЧО за подобную забывчивость Денисенко вынесли предупреждение и потребовали перевести судебное разбирательство в закрытый режим, сославшись на то, что в деле могут появиться персональные данные, не подлежащие разглашению. Сам Денисенко развелся с супругой, а его защита утверждает, что иск необоснован, так как госслужащим он стал только в середине 2022 года.

Однако Кошман напоминает: закон Челябинской области (статья 3, п.9.1) и федеральное законодательство предусматривают, что владение финансовыми активами за рубежом является основанием для досрочного прекращения полномочий депутата.

Следующее заседание по делу Денисенко назначено на 20 марта.

Кошман выступает на стороне истца в еще оном скандальном процессе. В Еткульском районе фермер требует признать незаконным решение администрации, отклонившей проект ремонта дороги к жилому кварталу в рамках программы инициативного бюджетирования. Это был единственный проект, предусматривающий софинансирование со стороны инициаторов. Власти района заявили, что денег на подобные проекты в рамках программы нет. Кошман проанализировал финансовую документацию и пришел к выводу, что деньги были. Заседание по этому делу должно состоятся 24 марта.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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