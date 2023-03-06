В Челябинской области из-за метели отменили два десятка автобусных рейсов

Южноуральские перевозчики отказываются от междугородних рейсов из-за погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, из-за непогоды отменяются следующие автобусные рейсы:

Челябинск – Златоуст в 8:25, 9:40, 10:03, 10:35, 11:30, 12:03;

Челябинск – Куса в 9:20;

Челябинск – Сатка в 9:40, 11:10;

Челябинск – Трехгорный в 11:10;

Челябинск – Аша в 16:20;

из Златоуста в 6:00, 7:10, 8:00, 8:50;

а также рейсы на Учалы в 11:00, Уфу в 9:29, Аша в 16:20.

Напомним, по данным Гидрометцентра 6 марта в отдельных районах Челябинской области в течение дня ожидается снег, мокрый снег, временами с дождем, на дорогах сильная гололедица.

Особенно сложная ситуация наблюдается в южной части региона: в Карталинском, Брединском, Кизильском, Агаповском районах сильный ветер и низовые метели. В горнозаводской зоне – снегопад.

Ранее стало известно, что в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости) введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта на участке автодороги М-5 «Урал» от границы с Башкирией до развязки на Чебаркуль.

Ориентировочное время снятия ограничения – 12:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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