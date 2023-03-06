Ограничение движения по М-5 в Челябинской области продлили

Запрет на движение автобусов и грузовиков по одному из южноуральских участков М-5 продлили на несколько часов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с 12:00 понедельника, 6 марта, продлевается временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси на участке автодороги М-5 «Урал» от границы с Республикой Башкортостан (1549 км) до поворота на Усть-Катав (1621 км), для грузового транспорта – от границы с Республикой Башкортостан (1549 км) до развязки на Чебаркуль (1796 км).

Причина – неблагоприятные погодные условия (сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости).

Ориентировочное время окончания ограничения движения – 16:00 сегодня, 6 марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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