Ограничение движения по М-5 в Челябинской области продлили

Запрет на движение автобусов и грузовиков по одному из южноуральских участков М-5 продлили на несколько часов.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с 12:00 понедельника, 6 марта, продлевается временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси на участке автодороги М-5 «Урал» от границы с Республикой Башкортостан (1549 км) до поворота на Усть-Катав (1621 км), для грузового транспорта – от границы с Республикой Башкортостан (1549 км) до развязки на Чебаркуль (1796 км).
Причина – неблагоприятные погодные условия (сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости).
Ориентировочное время окончания ограничения движения – 16:00 сегодня, 6 марта.
Челябинск, Виктор Елисеев
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