В Копейске вынесли приговор «черным» риелторам, присваивавшим средства маткапитала

В Копейске огласили приговор группе риелторов, обманувшим южноуральцев на 8 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Копейский городской суд признал 14 местных жителей виновными в мошенничестве и вымогательстве.

Установлено, что бывшие риелторами южноуральцы орудовали с 2013 по 2018 год. Они предлагали своим клиентам купить жилье с использованием материнского капитала. Однако в итоге оказывалось, что отдавшие деньги покупатели не имеют права на жилые помещения. Всего от преступных действий копейчан пострадало более 20 человек, причинен ущерб свыше 8 миллионов рублей.

Кроме того, 6 участников группировки, угрожая насилием, вынудили ряд предпринимателей передать им более 1 миллиона рублей.

Суд приговорил 11 виновных к различным срокам лишения свободы (от 6 до 17 лет) со штрафами от 200 тысяч до 1,5 миллиона рублей с отбыванием наказания в исправительных колониях общего, строгого и особого режимов.

Троим подсудимым с учетом состояния здоровья и смягчающих обстоятельств назначено наказание в виде лишения свободы от 4 лет 6 месяцев до 6 лет лишения свободы условно, с испытательными сроками от 4 до 6 лет 6 месяцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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