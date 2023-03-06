В Челябинскую область пытались ввезти 17 тонн насвая

Фуру с насваем на 25 миллионов рублей вернули в Казахстан челябинские таможенники.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, мобильная группа ведомства пресекла незаконный ввоз из Казахстана 17 тонн насвая. Перевозившая груз фура была остановлена таможенниками в районе международного автомобильного пункта пропуска Бугристое.

В прицепе большегруза обнаружено около 500 мешков с подозрительным порошком зеленого цвета. Согласно документам, машина следовала из Киргизии в Челябинск и перевозила древесную золу и табачное сырье. Со слов получателя, он заказывал удобрения для садовых растений.

Проведенная экспертиза показала, что по мешкам расфасован некурительный табак насвай, который на «черном» рынке может оцениваться в 25,5 миллионов рублей.

Поскольку перевозимый товар не соответствовал заявленному, партия насвая вывезена из России.

Таможенники напомнили, что закон запрещает торговлю этой смесью в России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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