Заболеваемость ковидом в Челябинской области снизилась на 20%

Заболеваемость ковидом в Челябинской области за неделею снизилась на 20%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за период с 27 февраля по 5 марта в регионе выявлено 1 тысяча 581 вновь заболевших (в течение предыдущей семидневки было 1 тысяча 900). Выписали после болезни примерно столько же – 1 тысячу 552 человека.

Всего с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировали 404 тысячи 670 случаев заражения коронавирусом.

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»