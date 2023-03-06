За день в Челябинской области от бешенства погибли две лисицы

С начала года на Южном Урале зафиксировали шесть случаев бешенства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, 3 марта на Южном Урале зафиксированы 2 случая заболевания бешенством диких лис: в Еманжелинске и в селе Дуванкуль Увельского района.

Населенные пункты, где выявлены погибшие животные, объявлены неблагополучными. По распоряжению правительства Челябинской области в них установлен карантин и в настоящее время проводится комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий.

С начала года зарегистрировано уже 6 случаев: в январе от опасного вируса погибли домашний кот в селе Долгодеревенское Сосновского района и домашняя кошка в деревне Уйско-Чебаркульская Октябрьского района, в феврале – дикая лиса обнаружена в поселке Синий бор Увельского района и домашний пес Пират в поселке Увельский Увельского района.

Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям напоминает, что с 1 марта по 9 апреля 2023 года в Челябинске проходит месячник по профилактике бешенства. В период проведения месячника можно бесплатно привить питомца против бешенства во всех участковых ветеринарных лечебницах ОГБУ «Челябинская ветстанция» и ЖЭУ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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