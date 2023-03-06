«Металлург» выходит вперед в первом круге плей-офф

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке в овертайме одержал победу над «Автомобилистом» из Екатеринбурга – 2:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», хоккеисты екатеринбургского клуба вышли на корт с явным желанием отыграться и решили не откладывать дело в долгий ящик: первую атаку гости записали на свой счет.

Но эта атака, как и многие другие в первом периоде, оказалась безрезультатной. «Автомобилист» чаще атаковал, чаще бросал по воротам. Но на перерыв команды ушли при нулях на табло.

Это не расхолодило екатеринбуржцев, и во второй двадцатиминутке они продолжили давить на ворота «Металлурга». В итоге на 38-й минуте магнитогорец Григорий Дронов был удален за неспортивное поведение, чем и воспользовались гости. На 39-й минуте встречи Ник Эберт в одно касание бросил по воротам хозяев, и Эдди Паскуале был бессилен – 1:0 в пользу «Автомобилиста».

Впрочем, южноуральцам понадобилось не так много времени, чтобы восстановить равновесие. На 44-й минуте Коди Керран через центр отдал пас под чужую синюю линию, Семен Кошелев был у шайбы первым, одним броском пролетел мимо двух защитников «Авто» и, выйдя один на один с вратарем гостей, не оставил ему шансов – 1:1.

Однако большего ни та, ни другая команда в основное время добиться не смогла, и игра, как и два дня назад, перешла в овертайм.

В дополнительное время все решил бросок Дениса Зернова – 2:1, и «Магнитка» выходит вперед в серии 1/8 Кубка Гагарина – 2:1. Следующий матч состоится вновь в Магнитогорске 8 марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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