7 марта ожидаются следующие события – Челябинск

07.03.2023, вторник
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10:00 Челябинск – Открытие выставки художника-керамиста и скульптора Ольги Ахрамеевой (Миасс) «Керамика» (Челябинский центр искусств, ул. С. Кривой, 30, выставочный зал)
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10:00 Челябинск – Открытие выставки графических работ учащихся студии «Мята» (Копейск), посвященных празднованию Международного женского дня, «Цвет весны» (Челябинский центр искусств, ул. С. Кривой, 30, выставочный зал)
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11:00 Челябинск – Участники «Движения Первых» поздравят с Международным женским днем сотрудниц железной дороги, которые в этот день отправятся в рейс и проведут праздничные дни в поезде (пригородный вокзал, ул. Железнодорожная, 7)
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14:00 Челябинск – Театрализованное представление «В 3/10 царстве, в университетском государстве», посвященное Международному женскому дню (ЮУрГУ, главный корпус, пр. Ленина, 76, актовый зал )
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14:00 Челябинск – Праздничный концерт (ЧелГУ, ул. Бр. Кашириных, 129, театральный корпус, актовый зал)
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16:00 Челябинск – Открытие персональной выставки народного художника России Анатолия Ладнова «Куда едут поезда...» (Челябинский центр искусств, ул. С. Кривой, 30, выставочный зал)
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18:00 Челябинск – Праздничная программа, посвященная Международному женскому дню (клуб «Шершни», ул. Центральная, 3А)
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18:00 Челябинск – Праздничная программа, посвященная Международному женскому дню (ДК «Новосинеглазово», ул. Челябинская, 7)
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18:00 Челябинск – Праздничная программа, посвященная Международному женскому дню (ДК «Сосновка», ул. Пионерская, 2А)
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