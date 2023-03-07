На Таганае зафиксировали самые глубокие сугробы за десять лет

Уральский хребет завалило снегом как никогда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», зима на хребте вспомнила о своих обязанностях и подсыпала снега.

В последнюю декаду февраля его выпало в два раза больше нормы. Так что в начале весны в национальном парке установлен рекорд по глубине сугробов – 80 сантиметров. Больше в это время было только 10 лет назад, тогда глубина снега достигала метра.

Подобные наблюдения на Таганае проводятся на специальном постоянном маршруте протяженностью 1 тысяча метров. Замеры делают в 100 точках, которые расположены через 10 метров друг от друга, с 31 октября до полного схода снега.

И, как показывают многолетние данные, до этого момента еще довольно далеко. Несмотря на наступление календарной весны, сугробы пока не намерены убывать, да и март на Таганае традиционно самый снежный месяц. При этом из-за повышения температуры воздуха и усиления испарения толщина снежного покрова за счет уплотнения будет повышаться незначительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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