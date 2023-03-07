К челябинским спасателям пришли с обыском

В подконтрольной мэрии Челябинска поисково-спасательной службе проходят обыски.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обыски и выемка документов прошли утром сегодня, 7 марта, в помещениях поисково-спасательной службы на водных объектах города Челябинска.

После окончании следственных мероприятий руководитель подконтрольного городским властям муниципального коммунального учреждения Александр Шин в сопровождении силовиков уехал на допрос.

По данным следственного управления СКР по Челябинской области, обыски прошли в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в значительном размере.

Челябинск, Виктор Елисеев

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