К челябинским спасателям пришли с обыском

В подконтрольной мэрии Челябинска поисково-спасательной службе проходят обыски.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», обыски и выемка документов прошли утром сегодня, 7 марта, в помещениях поисково-спасательной службы на водных объектах города Челябинска.
После окончании следственных мероприятий руководитель подконтрольного городским властям муниципального коммунального учреждения Александр Шин в сопровождении силовиков уехал на допрос.
По данным следственного управления СКР по Челябинской области, обыски прошли в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в значительном размере.
Челябинск, Виктор Елисеев
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