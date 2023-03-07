Южноуральцы задумались о здоровом образе жизни

Южный Урал попал в число самых спортивных регионов УрФО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, в регионе в 2022 году зафиксирован рост доли жителей (как мужчин, так и женщин), выбирающих здоровый образ жизни и посещающих спортивные залы. Об этом свидетельствуют результаты анализа КСП, проведенного на основании данных Росстата.

Доля мужчин, организованно занимающихся спортом в Челябинской области, составила 13,2%, женщин 11,6%, что выше среднероссийских значений (мужчины 13,0%, женщины 9,9%). Всего фитнес-центры посещали в прошлом году 12,4% южноуральцев (против 11,4% по России).

Среди регионов УрФО мужчины-южноуральцы уступают в увлеченности здоровым образом жизни лишь жителям Ханты-Мансийского автономного округа – 13,2% против 15,1%. А жительницы Челябинской области и вовсе являются самыми спортивными на Урале (с долей 11,6% они заняли первое место в федеральном округе).

Также в правительстве Челябинской области отмечают, что в 2022 году количество постоянных посетителей фитнес-клубов и спортивных секций по стране выросло на 6,8%, а в Челябинской области на 45,3% (если в 2021 году спортом активно занимались 8,5% жителей региона, в 2022 году их доля выросла до 12,4%).

Впрочем, на фоне других субъектов федерации столь впечатляющий рост выглядит не столь впечатляюще. Так, лидером прошедшего года по динамике роста стала Тыва, где число посетителей спортзалов выросло втрое (на 201%). Далее следует Калининградская область (+198,6%). Двукратный рост посетителей фитнес-центров зафиксировали в Новгородской (+110,2%), Пензенской (+108,5%) областях и Республике Алтай (+102,3%).

Южный Урал по динамике занимает лишь 15-е место. По доле жителей, сознательно занимающихся спортом, Челябинская область находится на 24-й позиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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