В суд Златоуста направили уголовное дело о заражении женщины ВИЧ

В Челябинской области перед судом предстанет южноуралец, заразивший любовницу ВИЧ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Златоуста утвердило обвинительное заключение по уголовном уделу в отношении 29-летнего местного жителя.

Обвинение настаивает, что в 2019 году молодого человека поставили на учет в больнице с диагнозом ВИЧ. Медики официально предупредили его об уголовной ответственности за заражение других ВИЧ-инфекцией.

Несмотря на это, в 2020 году и январе 2021-го южноуралец неоднократно вступал в незащищенную половую связь с жительницей Кусинского района. В результате женщина заразилась ВИЧ.

Вину в совершении преступлений южноуралец признал полностью и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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