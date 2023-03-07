В суд Златоуста направили уголовное дело о заражении женщины ВИЧ

В Челябинской области перед судом предстанет южноуралец, заразивший любовницу ВИЧ.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Златоуста утвердило обвинительное заключение по уголовном уделу в отношении 29-летнего местного жителя.
Обвинение настаивает, что в 2019 году молодого человека поставили на учет в больнице с диагнозом ВИЧ. Медики официально предупредили его об уголовной ответственности за заражение других ВИЧ-инфекцией.
Несмотря на это, в 2020 году и январе 2021-го южноуралец неоднократно вступал в незащищенную половую связь с жительницей Кусинского района. В результате женщина заразилась ВИЧ.
Вину в совершении преступлений южноуралец признал полностью и раскаялся в содеянном.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Челябинск, Виктор Елисеев
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