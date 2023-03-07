В ожидании пробок: в Челябинске объявили торги на ремонт улицы Рождественского

В Челябинске в 2023 году планируют ремонт улицы, соединяющей Ленинский и Тракторозаводский районы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы четыре путепровода и улица Рождественского. В настоящий момент объявлены торги на выбор подрядчиков.

Дорогу по улице Рождественского на участке от проспекта Ленина до Копейского шоссе отремонтируют до 20 августа. Начальная цена контракта составляет 111,3 миллиона рублей, а в перечне работ: срезка старого и укладка нового асфальта, замена бордюров, ремонт тротуаров, выравнивание крышек колодцев, нанесение разметки и так далее.

Кроме того, в дорожный перечень включены четыре путепровода. В общей сложности на их ремонт запланировано почти 40 миллионов рублей.

Так, до 20 июня 2023 года будет произведена замена асфальта на путепроводах:

по Свердловскому тракту в районе улицы Черкасской (в сторону границы города);

по улице Мастеровой от участка в районе дома №8 по Мастеровой до Куйбышева;

путепровод через ж/д пути в районе ст. Электростанция (Новомеханическая);

путепровод на пересечении Копейского шоссе, улицы Гагарина, а/д Меридиан

и улицы Рождественского.

Ремонт последнего путепровода, а также самой улицы Рождественского наверняка существенно осложнит движение по магистрали, соединяющей Ленинский район областного центра с Тракторозаводским, а по сути – со всей центральной частью города. Кроме того, эта же улица является частью основной оси, связывающей Челябинск с Копейском.

Челябинск, Виктор Елисеев

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