В ожидании пробок: в Челябинске объявили торги на ремонт улицы Рождественского

В Челябинске в 2023 году планируют ремонт улицы, соединяющей Ленинский и Тракторозаводский районы.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы четыре путепровода и улица Рождественского. В настоящий момент объявлены торги на выбор подрядчиков.
Дорогу по улице Рождественского на участке от проспекта Ленина до Копейского шоссе отремонтируют до 20 августа. Начальная цена контракта составляет 111,3 миллиона рублей, а в перечне работ: срезка старого и укладка нового асфальта, замена бордюров, ремонт тротуаров, выравнивание крышек колодцев, нанесение разметки и так далее.
Кроме того, в дорожный перечень включены четыре путепровода. В общей сложности на их ремонт запланировано почти 40 миллионов рублей.
Так, до 20 июня 2023 года будет произведена замена асфальта на путепроводах:
по Свердловскому тракту в районе улицы Черкасской (в сторону границы города);
по улице Мастеровой от участка в районе дома №8 по Мастеровой до Куйбышева;
путепровод через ж/д пути в районе ст. Электростанция (Новомеханическая);
путепровод на пересечении Копейского шоссе, улицы Гагарина, а/д Меридиан
и улицы Рождественского.
Ремонт последнего путепровода, а также самой улицы Рождественского наверняка существенно осложнит движение по магистрали, соединяющей Ленинский район областного центра с Тракторозаводским, а по сути – со всей центральной частью города. Кроме того, эта же улица является частью основной оси, связывающей Челябинск с Копейском.
Челябинск, Виктор Елисеев
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