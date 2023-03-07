Челябинец, выстреливший прохожему в голову, предстанет перед судом

Житель Челябинска ответит в суде за причинение тяжкого вреда здоровью случайному прохожему.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, вечером 22 апреля 2022 года челябинец, проходя по улице, толкнул плечом молодого человека, стоявшего в компании друзей. Парень высказал в сторону проходящего нелицеприятное замечание. Между незнакомцами вспыхнула ссора, во время которой южноуралец достал пистолет модели «ТТК» и без предупреждения выстрелил оппоненту в голову.

В результате молодой человек получил ранение головы, сопровождающееся оскольчатым переломом височной кости и черепно-мозговой травмой в виде ушиба головного мозга средней степени.

Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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