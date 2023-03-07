Движение на участке М-5 в Сосновском районе полностью остановят

На трассе Челябинск-Екатеринбург установят еще один надземный пешеходный переход.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», в связи с проведением работ по установке надземного модульного пешеходного перехода на федеральной автомобильной дороге М-5, подъезд к Екатеринбургу, на 34-м километре (в районе деревни Урефты, Сосновский район) вводится временное ограничение движения транспортных средств в виде ограничения скорости с 22:00 четверга, 9 марта, до 00:40 пятницы, 10 марта. Кроме того, с 23:00 до 23:40 четверга, 9 марта, движение автотранспорта будет полностью остановлено.

Автомобилистам необходимо принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения, следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).

Челябинск, Виктор Елисеев

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