ФАС потребовала избавить клиентов «Уралэнергосбыта» от непрошеной соцрекламы

Антимонопольщики потребовали обеспечить абонентам «Уралэнергосбыт» возможность отказа от соцрекламы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, в настоящее время в личных кабинетах абонентов ООО «Уралэнергосбыт» при оформлении подписки на получение электронных квитанций отсутствует отдельная графа для согласия на получение рекламной рассылки.

Так, при оформлении получения квитанций за коммунальные услуги в электронном виде заполняются следующие пункты: «Уведомления по e-mail», «Уведомления по SMS», «Уведомления через мессенджеры».

Однако через выбранные способы доставки абоненты получают не только платежные квитанции, но и рекламную информацию социального характера, отметили представители ведомства. Отказаться же от рекламной рассылки пользователи не имеют возможности.

«Челябинское УФАС России в целях обеспечения соблюдения рекламного законодательства, профилактики и предупреждения нарушений указало ООО «Уралэнергосбыт» на необходимость размещения отдельного пункта о согласии/несогласии абонента на получение рекламы», – рассказали в УФАС.

Компания в течение 10 рабочих дней вправе подать в антимонопольный орган возражения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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