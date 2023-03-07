В Челябинске в ДТП на оживленном перекрестке пострадала пассажирка маршрутки

На северо-западе Челябинска маршрутка столкнулась с иномаркой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , авария произошла сегодня, 7 марта, на пересечении улиц Братьев Кашириных и Северо-Крымской в Калининском районе областного центра. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.

Судя по записи, микроавтобус, следовавший по маршруту №78, на полной скорости врезался в автомобиль «Шевроле Авео». Столкновение произошло, когда маршрутка пошла на обгон иномарки, а та начала поворачивать.

После столкновения микроавтобус вылетел на полосу встречного движения. На помощь пострадавшим бросились пешеходы и автомобилисты.

По информации ГИБДД Челябинска, в результате аварии пострадала пассажирка маршрутного такси. «Скорая» увезла женщину в одну из больниц города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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