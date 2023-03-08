На Южный Урал вновь обрушатся снегопады

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, днем 9 марта в отдельных районах региона прогнозируются сильные осадки в виде снега, порывы ветра местами до 18 метров в секунду, гололедица.

Сотрудники МЧС рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездок, выбирать безопасный скоростной режим и соблюдать правила дорожного движения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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